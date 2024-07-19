سكرتير عام الأقصر يسلم 28 متدربا شهادات رفع قدرات الكوادر الفنية بالمحليات

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، بنهاية المرحلة الأولى من سلسلة البرامج التدريبية المًقررة التى ينفذها المشروع لمهندسى الإدارات المحلية والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية وأملاك الدولة لمراكز (الأقصر- البياضية - الزينية - الطود - أرمنت - إسنا) والتى تم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام عن تخطيط وتصميم المواقع لمشروعات الخدمات المحلية ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية (الأسواق - السويقات - المواقف - المناطق الحرفية).

وقام سكرتير عام محافظة الأقصر، بتسليم المتدربين والبالغ عددهم 28 متدربا شهادات اجتياز البرنامج التدريبى، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، حيث أعرب المتدربين عن تقديرهم للمجهودات التى تقدمها وزارة التنمية المحلية لرفع قدرات الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارات المختلفة للمحافظة فى مجالات تخطيط وتصميم مشروعات التنمية الإقتصادية، وقد أكدوا على ضرورة استمرار تلك النوعية من التدريبات المتخصصة ذات الصلة بالمهام المختلفة لتخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية لكوادر الإدارة المحلية بمحافظة الأقصر.

وأشاد سكرتير عام المحافظة، بالمجهودات التى يقوم بها مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وقد وجه بضرورة التطبيق الفعلى للخبرات المكتسبة من التدريب خلال متابعة تنفيذ المبادرات المختلفة التى يتم تنفيذها حاليًا على أرض الواقع بالمحافظة ومنها المشروع القومى لتطوير الريف المصرى- حياة كريمة-، وغيرها من المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بخطة المحافظة، مضيفًا أنه سيتم المتابعة الدورية لمدى استفادة المتدربين من التدريبات المُنفذة من خلال المشروع ونسب التطبيق الفعلى والتنسيق مع مشروع الدعم الفنى للبدء فى المرحلة الثانية من التدريبات المتخصصة.

الجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف - الفيوم) لتعظيم الاستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمى يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.