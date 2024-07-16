وزيرة التنمية المحلية: إجراء المقابلات لـ125 متقدما لمسابقة القيادات خلال يومين

كتب ـ على عبد الرحمن

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كلا من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب والمستشار الدكتور لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إنه تم اجراء المقابلات الشخصية لحوالى 125 من المتقدمين علي مدار يومى الاثنين والثلاثاء من إجمالي 1541 متقدماً والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط، وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة وأجروا الاختبارات والامتحانات التحريرية والشفوية واختبارات السمات الشخصية ، والقدرات العلمية والتعرف علي التاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تقوم بمناقشة المتقدمين خلال المقابلات حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشة المتقدمين حول ما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم .

وأكدت الدكتورة منال عوض على حرص اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية علي اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة على العمل والعطاء، وشددت على حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة لضخ دماء جديدة من المتميزين تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لخدمة المواطنين بالمحافظات وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً للاعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .