اليوم السابع
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سكاي نيوز البريطانية تعلن عودة البث المباشر بعد عطل تقنى عالمى

الجمعة، 19 يوليو 2024 01:06 م
سكاي نيوز البريطانية تعلن عودة البث المباشر بعد عطل تقنى عالمى سكاى نيوز
أحمد علوى

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أعلنت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة، عودة البث المباشر، بعدما تعطل في وقت سابق جرّاء عطل تقني عالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ديفيد رودس، إن القناة توقفت عن البث المباشر، صباح الجمعة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ديفيد رودس، اعلن فى وقت سابق من اليوم الجمعة إن القناة توقفت عن البث المباشر.

وأوضح رودس، عبر منصة "X"، أن "سكاي نيوز لم تتمكن من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حالياً أننا نعتذر عن الانقطاع".

وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام، والبنوك الأسترالية.







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