تعليم مهارات ألعاب القوى لقادرون باختلاف ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن تضمين وتنفيذ مشروعات تعليم مهارات ألعاب القوى لقادرون باختلاف ضمن الخطة الصيفية لمبادرة "صيف شبابنا" بعدد من إدارات ومراكز شباب المحافظة.

يهدف برنامج "صيف شبابنا" بشكل عام إلى شغل أوقات ألفراغ للشباب، وألفتيات من خلال ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، التى تعود بالنفع، وألفائدة على المشاركين، وتساهم فى صقل مواهبهم، وبناء شخصياتهم.

وتهدف مشروعات تعليم ألعاب القوى لقادرون باختلاف أن يكون لاعب ألعاب القوى جزءًا من فريق رياضى يساعده على تعليم مهارات قيمة مثل: كيفية أن يكون جزءًا من فريق، وكيفية تقديم تنازلات، وكيفية التعأون، وتعليم أعضاء ألفريق كيفية العمل بشكل فردي، وكيفية العمل معًا، كما يتم تعليم اللاعبين أن أداء ألفريق معًا أقوى من أداء شخص وأحد فقط، وذلك لأن العمل الجماعى هو مهارة مهمة للتعلم، وسوف تخدم الطلاب بشكل جيد عند دخولهم لسوق العمل.

يأتى تنفيذ فعاليات تعليم مهارات ألعاب القوى لذوى الهمم، ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتورة نانسى سمير، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.