"شباب الدقهلية" تطلق سلسلة دورات تدريبية لأعضاء أندية التطوع بالسنبلاوين

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن إطلاق المديرية لسلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بإدارة شباب السنبلاوين، ضمن خطة أندية التطوع للعام المالي 2024/2023، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية، والكشفية بوزارة الشباب والرياضة.

تأتي فعاليات سلسلة الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع تحت إشراف سامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، ونهى المنجي، منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و أم محمد عوض، رئيس قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين.

تناولت الدورات التدريبية تفاصيل دورة القيادة التطوعية، ودورة التطوع الرقمي، بمشاركة 20 من الشباب والفتيات بكل مركز من المراكز الآتية: مركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، ومركز شباب طوخ الأقلام، ومركز شباب ميت غراب، ومركز شباب كفر غنام؛ بهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

كما تناولت الدورات التدريبية تعريف القيادة والتطوع، أشكال وأنواع العمل التطوعي، ومبادئه، وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، ودوافع العمل التطوعي، وأهدافه، ودور المتطوعين في نشر ثقافة العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى المهارات الأساسية، التي يجب أن تكون في المتطوعين، وكيفية اختيار قادة فاعلين داخل مراكز الشباب ممثلين لأندية التطوع.

يجري التدريب لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب السنبلاوين على يد نخبة من المتخصصين، والمدربين المعتمدين وهم:

الدكتورة سهير عبد العزيز إبراهيم، مشرف التدريب الميداني بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والدكتور محمد عزت عبد العزيز، أستاذ مساعد بقسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

جدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بإدارة شباب السنبلاوين، تهدف إلى تنمية قدرات، وطاقات الشباب، التي تساهم في بناء الشخصية والهوية، وتعزز روح المواطنة، وإكسابهم المهارات الأساسية، ونشر ثقافة التطوع، والعمل التطوعي في المجتمع.

يأتي تنفيذ فعاليات الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بالسنبلاوين برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، و جاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.