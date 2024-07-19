اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تضرر شركات وأعمال بجميع أنحاء العالم بسبب عطل رئيسى بـ"كراودسترايك" للأمن السيبرانى

الجمعة، 19 يوليو 2024 11:40 ص
تضرر شركات وأعمال بجميع أنحاء العالم بسبب عطل رئيسى بـ"كراودسترايك" للأمن السيبرانى الأمن السيبرانى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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واجهت شركة كراودسترايك الأمريكية لتكنولوجيا الأمن السيبرانى عطل رئيسى فى الخدمة اليوم الجمعة، ما أثر على الشركات والأعمال فى جميع أنحاء العالم.

وذكرت الشركة - حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن انقطاع الخدمة ناتج عن مشكلة في التحديث الأخير للخدمة، مؤكدة أنها تعمل في الوقت الحالي على تحجيم ذلك التحديث على مستوى العالم.

وأضافت الشركة أنها على دراية بتقارير أفادت بوجود أعطال في الملفات المضيفة لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز والمتعلقة بمستشعر يعرف بـ "فالكون"، لافتة إلى أن ذلك يؤثر على الأعمال التجارية عالميا.







شركة كراودسترايك

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