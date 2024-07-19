المتحدث باسم البنتاجون: هناك طبيعة مأساوية فى هذا النزاع فى غزة.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكى البنتاجون، إن هناك طبيعية مأساوية وكارثية لهذا النزاع فى قطاع غزة، مردفا: «إسرائيل فى كفاحها ضد حماس، تعرضت لهجوم فى السابع من أكتوبر والأبرياء قتلوا من قبل حماس، وهناك مئات المحتجزين لدى حماس حتى الآن، بالتالى تل أبيب تنفذ عملياتها من أجل إنقاذ وتحرير المدنيين الرهائن والمحتجزين ومن أجل ضرب حماس».

وأضاف «رايدر»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكى، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «هناك طبيعة صعبة للغاية تتسم بها هذه الصراعات، حماس تختبئ فى أوساط المدنيين الأبرياء فى المدارس والمستشفيات والمساجد، وهناك شبكة هائلة ومكثفة من الأنفاق بنيت على مدار الأعوام الماضية، التى تصل إلى حجم مدينة نيويورك، ما يضع الكثير من التحدثات على إسرائيل فى هذا النزاع».

وتابع: «لقد أوضحنا موقفنا تماما إلى الرفقاء من إسرائيل بأن المدنيين الأبرياء لا يمكن أن نقبل بإصابتهم، ونستمر فى تنفيذ برامج الحد من تأثير الخطر الواقع على المدنيين بشكل سريع، ونستمر فى هذه المباحثات خلال الفترة المقبلة».