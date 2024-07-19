المتحدث باسم البنتاجون: لدينا أنظمة لحماية مقدراتنا ومنطقتنا من أى هجمات سيبرانية

كتب محمد شرقاوى

قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، إن الوزارة تابعت كل التقارير الصادرة بشأن التأثر التقني على المستوى التجاري والبرامج التي أثرت والعطل الفنية التي أثرت على كثير من القدرات الفنية.

وأضاف «رايدر»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «لسنا بأي دراية بأن هناك تأثير على وزارة بعينها داخل الولايات المتحدة، لكننا نتخذ كل التدابير الوقائية».

وتابع: «هذا الأمر متعلق بـ كراود سترايك، وهي إحدى الشركات التجارية التي أوضحت تماما من خلال بياناتها أن هذا عطل فني وليس هجوم سيبراني بأي شكل من الأشكال، هذا فقط بسبب تحديث لأحد البرمجيات، وهذا تقييم من جانب وزارة الدفاع الأمريكية».

وواصل: «ولسنا على دراية بأي تأثير على وزارة الدفاع الأمريكية، ولكننا ننتظر إلى هذا الأمر عن كثب، ونتابع كل الإجراءات اللازمة لمجابهة الهجمات السيبرانية، وهي إحدى الخطوات الجادة التي نضع عليها كثيرا من التركيز في المؤسسة العسكرية الأمريكية على مدار الساعة من أجل ضمان أن يكون لدينا أنظمة لحماية أنظمتنا وقدراتنا في العالم».