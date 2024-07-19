الإسكان: 96% نسبة إنجاز مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج الجديدة

استقبل المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، بمقر الجهاز، لمناقشة موقف بعض المشروعات الخاصة بجامعة سوهاج داخل مدينة سوهاج الجديدة، ومنها مستشفى شفاء الأطفال على مساحة 5.6 فدان.

وأوضح المهندس شريف عبد البديع، أن مستشفى شفاء الأطفال تم إنشاؤها على مساحة 5.6 فدان بمركز خدمات المدينة، حيث تعد المستشفى صرحاً طبياً متكاملاً وتتكون من بدروم + أرضى + ٦ أدوار متكررة وتبلغ نسبة الإنجاز الفعلية 96% حتى الآن .

وقال شريف عبد البديع، إن المستشفى يضم ( غرف عمليات - وحدات غسيل كلوى – وحدات المناظير – العناية المركزة - حضانات الرضاعة – العلاج الكيميائي – غرف المرضى – استقبال – صالات طبية رياضية).

كما تم مناقشة مشروع إنشاء مستشفى الحروق بمساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة الجامعات والمعاهد بجوار المستشفى الجامعى بمدينة سوهاج الجديدة .

وأشار الدكتور حسان النعمانى، إلى أنه جارٍ إنشاء مكتب شهر عقارى بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة لخدمة جامعة سوهاج، وخدمة سكان مدينة سوهاج الجديدة.