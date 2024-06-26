محافظ كفر الشيخ يخصص قطعة أرض مساحتها 900م2 لإنشاء مستشفى للحروق

كفر الشيخ- محمد سليمان

ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ على تخصيص مساحة (سبعة أفدنة وثلاثة قراريط) بواقع 30000م2 تقريبًا بزراعة كفر دفرية – مزرعة القرضا لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بكفرالشيخ عليها على أن تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكى والإحداثيات المعتمدة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 59110م2 بناحية قرية البنا – مركز الحامول لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة عليها والموضحة الحدود والمعالم وفقًا للكروكى والإحداثيات المعتمدة.

ووافق تنفيذى كفرالشيخ على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900م2 أملاك دولة والمحصورة بين رافد الطريق الدولى وطريق برج البرلس لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشئون الصحية للصالح العام، كما وافق المجلس على تغيير اسم معهد عبدالوهاب غانم الدينى الإبتدائى الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدى سالم إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم.

ووافق تنفيذى المحافظة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 22 قيراط الكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية قرية 17 منطقة المنصور مركز الحامول وذلك لإقامة معهد دينى أزهري عليها للصالح العام، كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 30.10م2 جراج الوحدة المحلية بالبكاتوش أملاك دولة لتوسعة مكتب البريد ولخدمة أهالى القرية وللصالح العام.

كما وافق التنفيذى على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الإنضمامى بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحى والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون على أن يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام، كما وافق تنفيذى المحافظة على الترخيص بحق الانتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقاً للقانون مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية لذلك.



الحضور بالمركز التنفيذي



جانب من الحضور