رئيس جامعة سوهاج يبحث أوجه التعاون المشترك مع رئيس جهاز سوهاج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس شريف عبد البديع محمد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لبحث آليات التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، وذلك بمكتب رئيس الجهاز بمدينة سوهاج الجديدة.

وفى بداية اللقاء، هنأ الدكتور حسان النعماني، المهندس شريف عبد البديع على توليه رئاسة جهاز مدينة سوهاج الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح فى مهام عمله الجديد، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والمدنية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لخدمة المجتمع السوهاجي.

وأشار النعماني، إلى أن اللقاء تناول الحديث عن إجراءات إنشاء نادي اجتماعي رياضي لمنسوبي الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، والذى يمثل حلقة وصل بين جميع منسوبي الجامعة، والذي سيساهم فى تقوية أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، مما ينعكس بدوره على تحسين أدائهم لمهامهم الوظيفية بصورة إيجابية، ورفع الروح المعنوية لديهم،

كما تم مناقشة مشروع مستشفى الحروق بمساحة عشرة آلاف متر بمنطقة الجامعات والمعاهد بجوار المستشفى الجامعى، وهو أول مشروع طبى من نوعه على مستوى محافظة سوهاج والمدن الجديدة فى مصر.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجهاز، بحجم المشروعات الإنشائية التى تتم على أرض جامعة سوهاج الجديدة، لاستكمال تقديم خدماتها التعليمية على أعلى مستوى من الجودة، وخاصة الطفرة الهائلة فى المنظومة الطبية التي تقدم خدماتها العلاجية لاهالي المدينة مثل المستشفي الجامعي الجديد، الي جانب مستشفى شفاء الأطفال والتي سيتم أفتتاحها قريباً و تعد أحد المشروعات القومية الضخمة التى أهداها الرئيس السيسي لتقديم الخدمات الصحية لأطفال محافظات الصعيد، مضيفاً الي انه بجانب المستشفيات الجامعية و مكتب الشهر العقاري الذي ستقوم الجامعة بتشغيله قريباً لخدمة منسوبيها وسكان مدينة سوهاج الجديدة، بهدف توفير كافة الخدمات وتيسير اجراءها على المواطنين.