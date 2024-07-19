"الأمن السيبرانى" بالإمارات: لا مؤشرات لاختراقات إثر الخلل التقنى العالمى

إيمان حنا

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أنه لا توجد أي مؤشرات تدلل على حدوث اختراقات أو هجمات سيبرانية حاليا، إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم. وفق"الإمارات اليوم".

وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان له، بالحذر تجنبا للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني، مؤكدا أنه جار التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية.

وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع استياق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ومن جهة أخرى ، حذرت الوزارة الإماراتية مواطنيها وجميع المتعاملين لديها بعدم القيام بأي معاملات لحين إصلاح الخلل الفنى الذى تتعرض له الأنظمة الإلكترونية التابعة لها نتيجة الخلل الفنى العالمى.

ونوهت وزارة الخارجية الإماراتية ، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إكس "، إلى وجود خلل فني في جميع الأنظمة الإلكترونية لها حيث قالت "نحيطكم علماً بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية.