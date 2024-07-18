اليوم السابع
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‫الرى والإسكان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث

الخميس، 18 يوليو 2024 09:41 ص
‫الرى والإسكان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور عدد من قيادات ومسئولى الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وقال سويلم، أن موقف تشغيل محطات مياه الشرب واجراءات ضمان توفير المناسيب المطلوبة أمام مآخذ هذه المحطات، لتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين خلال فترة الصيف، وكذلك موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين، للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وشدد الوزيران، على ضرورة توطين صناعة العناصر المستخدمة فى محطات التحلية، واستخدام أحدث التقنيات بما ينعكس على تقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر، ودراسة الاعتماد على التحلية لتقليل ملوحة المياه بالدرجة التى تسمح باستخدامها فى زراعة بعض المحاصيل المتحملة للملوحة، والاستفادة من التحلية لتقليل درجة الملوحة بمياه الصرف الزراعى، بما يعظم الاستفادة من المياه وإعادة تدويرها.

كما أكد الوزيران، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، وأهمية التنسيق المشترك مع وزارة البيئة فيما يخص تطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
 







وزير الرى

وزير الاسكان

تحلية المياه

استهلاك المياه



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