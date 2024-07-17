وزير الرى: مراقبة صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الشرب، وحماية المجارى المائية من التلوث.

ووجه سويلم باستمرار التنسيق القائم بين أجهزة وزارتى الرى والإسكان، فيما يخص متابعة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب، لضمان استيفاء هذه المحطات للتصرفات المطلوبة خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاع كبير في الطلب على مياه الشرب، كما وجه سيادته بالإستمرار في الإستفادة من منظومة التليمترى في قياس مناسيب المياه أمام مآخذ محطات الشرب بشكل لحظى لتمكين متخذى القرار من متابعة هذه المناسيب بشكل فورى واتخاذ اللازم حال إنخفاض المناسيب عن الدرجات المطلوبة.

كما وجه بقيام قطاع حماية نهر النيل وفرعية بمتابعة ومراقبة إجراءات صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل لضمان قيام هذه العائمات بالتخلص من مياه الصرف الصحى والمخلفات الصلبة بشكل آمن وطبقاً للإشتراطات والقواعد المعمول بها ، وعدم إلقاء أياً من هذه المخلفات في نهر النيل ، مع قيام أجهزة القطع بإتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فورى حال مخالفة أياً من العائمات لهذه الإشتراطات والتسبب في أي شكل من أشكال التلوث لنهر النيل.

وشدد سويلم على أهمية استمرار التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجارى المائية من كل أشكال التلوث، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة كل مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، وإتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه، مشيراً لأهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.