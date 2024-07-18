إحلال وتجديد عدد من محطات مياه الشرب بمركز إهناسيا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، إحلالا وتجديدا وتطويرا لعدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة، لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات المياه.

وقالت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، إنه يجرى العمل فى عملية، أعمال إحلال وتجديد محطات رفع إهناسيا 2، 3، بالاضافة إلى المتابعة لمحطتى معالجة أبو شهبه وإهناسيا بمركز إهناسيا، لمتابعة سير العمل وانتظام تشغيل المحطات .



وأضافت المهندسة دينا عمر لـ"اليوم السابع" أنه تقوم بجولات مستمرة لتلك المحطات لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، مشيرة إلى أن تلك الجولات تأتى فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة الميدانية لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة فى حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، وسعى الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذى يعود بالنفع على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.