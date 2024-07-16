وزير الإسكان يشارك بندوة الدليل الإرشادى لتصميم المستشفيات الخضراء الجديدة

كتب أحمد حسن

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، في ندوة الدليل الإرشادى لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء الجديدة والقائمة - نظام تقييم المستشفيات الخضراء، والتى ينظمها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بتقديم خالص الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تكليفه بمهام وزارة الإسكان، مؤكداً أهمية هذه الندوة والتى تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بإعداد استراتيجية وطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، والوصول إلي إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق مع البيئة المحيطة بما يمكن الدولة من الحفاظ على مواردها، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادى للمواطن، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف وزير الإسكان: فى ظل الحراك العالمى لحماية الأرض من تأثير التغيرات المناخية على مختلف الأصعدة، تعمل الدول المتقدمة والنامية على تحقيق التوازن مع البيئة بمختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحى الذى تأكد فيه الاهتمام العالمى بالمنشآت الصحية الخضراء التى تعتمد على مفاهيم الاستدامة والبيئة الخضراء فى التصميم والتنفيذ والتشغيل، ومن خلال تطبيق هذه الأساليب المتقدمة يمكن الحد من الآثار البيئية مثل أساليب التعامل مع النفايات الطبية الحيوية ونفايات المستهلكين، ومكافحة العدوى والأوبئة، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بوجه عام.

وأوضح الوزير، أن صناعة البناء ودورها في تعزيز التنمية المستدامة فى المجالات المختلفة، تعد هدفاً استراتيجياً لوزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فمن المستهدف تجهيز منشآت طبية تعمل على توفير الطاقة وترشيد استهلاك المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية والملوثات وتدوير الموارد، وتحسين جودة الهواء، والتخلص الآمن من النفايات الطبية لحماية البيئة من آثارها الضارة، الأمر الذي يعمل على تقليل التأثيرات السلبية لمباني المستشفيات على البيئة وعلى مستخدمي المبنى.

واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته، قائلا: أتمنى نقاشاً مثمراً وبناءً لهذا الجمع الذى يضم نخبة متميزة من المتخصصين والباحثين والمهنيين، بما يتيح وضع البرامج والمعايير المناسبة لقطاع تشييد وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية فى مصر، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا الدليل، والذى سيساهم بلا شك فى رفع مستوى العمل المهني في منظومة التطوير الشاملة للدولة والتى يرعاها ويساندها ويدعمها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقدم الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، درع تكريم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز، والذى يعد المرجع والداعم والسند لوزارة الإسكان.