طلاب علمى رياضيات: امتحان الاستاتيكا تضمن جزئيات صعبة وليست تعجيزية

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب شعبة علمى رياضيات، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" تضمن جزئيات صعبة ولكنها ليست تعجيزية، موضحين أن مستوى الأسئلة بشكل عام خاطب الطالب المتوسط وفوق المتوسط وهناك جزئيات تضمنت افكار ولكن هذه الأفكار مثل السنوات الماضية.

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء بلجنة بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط طالب بلجنة بـ إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة خلال قيامه بـ الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الاستاتيكا باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمى، أنه تم ضبط طالب قام بـ الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول بلجنة بإدارة طهطا التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحانات، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطلاب.



