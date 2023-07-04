التعليم: درجات أسئلة امتحان الاستاتيكا مكملة لاختبار الديناميكا

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الاستاتيكا 2023 مكملة لامتحان الديناميكا الفرع الثانى للرياضيات التطبيقية، موضحة أن الأسئلة بامتحان الاستاتيكا متزنة ومطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وراعى المستويات المعرفية للطلاب.

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الاستاتيكا اليوم بها جزئيات لفروع مستويات الطلاب.

أكد طلاب الثانوية العامة بمدرسة المبتديان الثانوية الرسمية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بالقاهرة، أن مستوى امتحان مادة الاستاتيكا متوسط من حيث الصعوبة، موضحين أن هناك جزئيات بسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط وبعض الأسئلة فى مستوى الطالب المتفوق تحتاج إلى تفكير عميق وتركيز قيل الإجابة عنها، فيما أعلن طلاب لجنة مدرسة الخديوى اسماعيل الثانوية أن وقت الامتحان غير كافى حيث أنه تم تسليم ورقة الأسئلة للطلاب فى التاسعة و10 دقائق مما أدى إلى إهدار جزء من وقت وزمن الإجابة، موضحين أن الأسئلة صعبة فى كثير من جزئياتها وتحتاج لوقت ومجهود كبير للوصول إلى الإجابات الصحيحة.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة امتحان مادة الاستاتيكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى أو تصوير أسئلة الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أن مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ويؤدى الطلاب الامتحان فى الديناميكا الثلاثاء 11 يوليو الحالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.