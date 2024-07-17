فتح اللجان لطلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية،اليوم الأربعاء ،على لجان الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة علمي علوم امتحان الأحياء ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة ، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الإستاتيكا.

من جانبة قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب منهم 17 ألفا و455 طالبا بالشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و105 آلاف و65 طالبا لشعبة الرياضيات وألفين و202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.



بدء توافد طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالإسكندرية



توافد طلاب الثانوية أمام اللجان في الإسكندرية