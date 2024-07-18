هيئة الرقابة المالية تلغى ترخيص شركة أرباح لتداول الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (73) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة/ أرباح لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992"، منوهة إلى أن إعلان الشركة بالقرار في مواجهة النيابة، وأنها لم تتقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات.



وكان التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، قد عن ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتبلغ 152.3 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من عام 2024 مقارنة بـ46.6 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 227%.

وأرجع التقرير سبب الارتفاع إلى الزيادة في قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال التي ارتفعت بمقدار 101.4 مليار جنيه، وذلك نتيجة صدور تعديلات قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفقًا لبرنامج زمني، وإتاحة الزيادة على شرائح بحد أقصى رأس المال المصدر، بالإضافة إلى تنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية، بينما انخفضت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 37.6% مسجلًا 6.04 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023.