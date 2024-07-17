47 طلب ترشح لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ولجنة لإجراء "انترفيو" مع المرشحين

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي 47 طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة من 2024 إلى 2027، وهم 9 طلبات ترشح لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، و8 طلبات ترشح لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء حفظ (بنوك/شركات)، و26 طلب ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة، و4 طلبات ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة من الشركات المقيدة أسهمها بالإيداع المركزي، بناءً على ما نصت عليه المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136 لسنة 2024.

وقررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنتين تختص إحداهما بإجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والتأكد من توافر الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها فيهم، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية لعدد 47 مرشحًا لعضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك للتحقق من إلمامهم بالقواعد القانونية والفنية التي تحكم نشاط الشركة، وعلى وجه الأخص القواعد المتعلقة بنشاطي الإيداع والقيد المركزي ومسئوليات مجلس الإدارة، وإدارة المخاطر والحوكمة والمتطلبات التكنولوجية العامة لممارسة الشركة لأعمالها، كما تختص اللجنة الثانية بفحص ودراسة طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط والمتطلبات الواردة تفصيلًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 136 لسنة 2024.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم إعداد تقريرًا بالموقف النهائي يتضمن نتائج فحص أوراق المرشحين، ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونًا في كل مرشح، وموقفه من اجتياز المقابلة الشخصية ومدى توافر الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها فيه وأسباب استبعاد من يتخلف في شأنه أحد الشروط، وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه على أن يتم نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية