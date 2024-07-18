مقتل 6 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار فى ولاية جواناخواتو بالمكسيك

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أكدت السلطات المكسيكية، مقتل ستة أشخاص فى ولاية جواناخوات، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، عن ممثلي الإدعاء في الولاية قولهم - إن إطلاق النار وقع في بلدة "يوريريا" وأسفر عن سقوط ست ضحايا بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وثلاثة من عائلة أخرى.

وأشار مكتب المدعي العام في ولاية "جواناخواتو" إلى أنه جاري الحقيق في عمليات القتل ولكنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.

بدورها .. قالت عمدة "يوريريا" ماريا دي لوس أنجليس لوبيز، إن الضحايا كانوا يعملون في موقع بناء عندما تعرضوا لإطلاق النار.

يشار إلى أن ولاية "جواناخواتو" شهدت لسنوات عديدة أكبر عدد من جرائم القتل في أي ولاية مكسيكية، حيث تقاتل عصابة "خاليسكو" العصابات المحلية هناك من أجل السيطرة على مراكز الصناعة والزراعة.

وسقط عدد كبير من النساء والأطفال والأسر بأكملها ضحية للعنف العشوائي المتزايد في "جواناخواتو" وولايات أخرى حيث تخوض عصابات المخدرات معارك دامية لفرض نفوذها.