19 قتيلا على الأقل فى اشتباكات بين تجار المخدرات جنوبى المكسيك

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا فى المكسيك، من بينهم أربعة جواتيماليين، خلال اشتباك بين عصابتين لتهريب المخدرات فى ولاية تشياباس جنوبى البلاد.

وذكرت وزارة الأمن المكسيكية، وفقا لما أوردته إذاعة (فرنسا الدولية)، "أنه عثر على 14 شخصا مقتولين فى شاحنة بضائع، واثنين آخرين في مقصورة القيادة، واثنين بجانب الشاحنة، وآخر على بعد حوالي 100 متر".

يذكر أن أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة فى المكسيك أسفرت عن أكثر من 150 ألف قتيل و100 ألف شخص مفقود منذ 2006، عندما باشر الرئيس فيليبي كالديرون (2006-2012) حملة عسكرية على الاتجار بالمخدرات.