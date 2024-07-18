محافظ كفر الشيخ يتفقد مجمع خدمات بالجزيرة الخضراء ضمن مشروعات "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مجمع خدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

قال محافظ كفر الشيخ، أن المجمع الخدمى بالجزيرة الخضراء، هو عبارة عن مجمع حكومى منفصل يحتوى على العديد من الخدمات التى يحتاجها المواطن لتخفيف المعاناة عنه بدلًا من أن يتجه لعاصمة المركز أو المحافظة، لافتًا إلى أن المركز التكنولوجى بالجزيرة الخضراء يقدم العديد من الخدمات الحياتية من بريد وتموين وشهر عقارى وسجل مدنى وهكذا، وهى الخدمات التى يتعامل معها المواطن وغيرها من خدمات كالصحة والتعليم وخلافه، ليشمل مختلف الخدمات الحكومية المجمعة فى مكان واحد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المواطن يستطيع أن يتعامل مع أكثر من شباك بالمركز، لاحتوائه على 14 شباكًا للخدمات المتكاملة، موضحًا أنه بمثابة مقر حكومى للمواطن مثل مجمع المصانع، ومجمع التحرير بالقاهرة، ولكنه مجمع خاص بالقرية يخدم المواطن دون اللجوء للذهاب إلى مركز مطوبس أو مدينة كفرالشيخ (عاصمة المحافظة)، بالإضافة إلى مجمع زراعة للخدمات الزراعية، ومجمع حرفى للصناعات الصغيرة، ومجمع للمدارس، وكل الخدمات بمنطقة واحدة مقسمة إلى مجمعات بمشروعات «حياة كريمة» بمركز مطوبس.

وأشاد الأهالى بزيارة محافظ كفر الشيخ لمركز مطوبس ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى حولت حلم المواطن البسيط إلى حقيقة ضمن إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة له.



جانب من زيارة محافظ كفر الشيح



زيارة محافظ كفر الشيخ للمكز التكنولوجي