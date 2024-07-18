محافظ الغربية: رصف ووضع طبقة الأساس لـ8 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

يوم بعد يوم تخرج مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للنور داخل قرى الريف المصرى، لتخدم الآلاف من سكان تلك القرى التى كانت بحاجة إلى مشروعات خدمية تحول القرى إلى مدن صغيرة من حيث الخدمات، حيث قامت المبادرة بتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة.



ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أنه تم البدء فى وضع ونهو طبقة الأساس الرابطة بعدد 8 قرى، وجارى تجهيز وضع طبقة الأساس بعدد 43 قرية على التوالى عقب توريد البيتومين، ومتبقى بدء الأعمال لطبقات الأساس الاولى لعدد 3 قرى، كما يتم رصف الشوارع الرئيسية الداخلية بجميع قرى مركز زفتى وعددهم 54 قرية.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.