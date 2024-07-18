لو عندك ناموس كتير.. نصائح منزلية لتخفيف آثار اللدغة

كتبت فاطمة ياسر

عندما نتعرض للدغ البعوض "الناموس" تصبح المنطقة المصابة مثيرة للحكة والتهيج، وهناك العديد من النصائح المنزلية لتخفيف أثار اللدغة، وفقا لموقع healthshots.

فلدغات البعوض هي نتيجة لاختراق البعوض الأنثوي لجلدنا للتغذية على دمائنا. عندما تلدغ البعوضة، فإنها تحقن لعابًا يحتوي على مضادات التخثر والبروتينات في الجلد، مما قد يسبب استجابة مناعية و عندما تلدغنا البعوضة، يفرز جهاز المناعة لدينا مركبات تُعرف باسم الهيستامين التي تسبب الحكة والتورم، وفقًا لبحث نُشر في Frontiers في عام 2022.

ما هي أفضل العلاجات المنزلية للسعات البعوض؟

إذا كنت لا ترغب في استخدام الكريمات المتاحة دون وصفة طبية، يمكنك تجربة العلاجات المنزلية:

- كمادات الثلج

يمكن أن يؤدي وضع كمادات باردة أو كيس ثلج إلى تخدير المنطقة، مما يقلل من التورم والحكة. تعمل الكمادات الباردة على تضييق الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل الالتهاب. ضع كيس ثلج أو قطعة قماش مبللة باردة على المنطقة المصابة لمدة 5 إلى 10 دقائق لتخفيف الحكة الجلدية، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية .

- خل التفاح

ضع كمية صغيرة من خل التفاح على مكان اللدغة. يقول الخبراء إن طبيعته الحمضية يمكن أن تساعد في تقليل التورم وتخفيف الحكة. كما يمكن أن يعمل كمطهر طبيعي إذا كنت تخدش كثيرًا.

- معجون الأسنان

لا يقتصر استخدام معجون الأسنان على صحة الفم فقط، بل يمكن استخدامه أيضًا لعلاج الحكة الجلدية. خذ القليل من معجون الأسنان وضعه على مكان لدغة البعوض. استخدم نكهة المنثول أو النعناع، حيث أن هذه المكونات لها تأثير مبرد، وبالتالي يمكن أن توفر راحة فورية من الحكة.

- البصل

تتعدد الفوائد الصحية للبصل ، فهو يتمتع بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات، لذا يمكن أن يساعد في تقليل التورم والحكة. يقول الخبراء إن كل ما عليك فعله هو فرك شريحة من البصل على مكان اللدغة لتخفيف الألم.

- الخيار

يُعرف الخيار بقدرته على توفير تأثير تبريد، وهي طريقة رائعة لتقليل الحكة. قم بتقطيع الخيار ووضع الشرائح على المنطقة المصابة. في غضون دقائق، ستشعر بحكة أقل.

- الريحان

يحتوي الريحان على الكافور والثيمول، اللذين يمكن أن يخففا من الحكة، كما يقول الدكتور ميتال. يمكنك سحق أوراق الريحان الطازجة ووضع المعجون على اللدغة. وهناك طريقة أخرى لاستخدام الريحان وهي فرك الأوراق مباشرة على الجلد.

- الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وهي مفيدة في تخفيف الحكة. اسحق فصًا من الثوم واخلطه بكمية صغيرة من زيت جوز الهند. ضعه على مكان اللدغة واتركه لبضع دقائق ثم اشطفه.

- قشر الموز

يقول الخبراء إن قشر الموز يحتوي على زيوت طبيعية ومركبات يمكنها أن تقلل من الحكة والتورم. افركي الجزء الداخلي من قشر الموز على لدغة البعوض لبضع دقائق لتقليل النتوء.

كيفية الوقاية من لدغات البعوض؟

ولمنع لدغات البعوض، ضع في اعتبارك النصائح التالية:

- استخدم طارد البعوض

يقول الخبير أنه يجب وضع مبيد البعوض الذي يحتوي على مكونات مثل DEET والبيكاريدين على الجلد المكشوف. اتبع التعليمات الموجودة على ملصق المنتج للاستخدام الآمن والفعال.

-انتبه لما ترتديه

قم بتغطية بشرتك بارتداء قمصان بأكمام طويلة، وسراويل طويلة، وفساتين، وجوارب، وأحذية مغلقة. يعد تغطية نفسك أكثر أهمية خلال أوقات الذروة لنشاط البعوض، مثل الفجر والغسق.

- تجنب المياه الراكدة

نحن نعلم جميعًا أن البعوض يتكاثر في المياه الراكدة، لذا قم بإفراغ أو تغطية أو معالجة أي حاويات أو مناطق تتجمع فيها المياه بانتظام. يمكن أن تكون هذه الحاويات أو المزاريب أو حمامات الطيور.

- استخدم الناموسيات

إذا كنت تنام في الهواء الطلق أو في مناطق ذات نشاط مرتفع للبعوض، فاستخدم ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية. ويقول الخبير إن هذا سيساعد في إنشاء حاجز بينك وبين البعوض.

