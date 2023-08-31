للتعافى من حمى الضنك.. أطعمة تحسن عدد الصفائح الدموية وتسرع الشفاء

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تؤدي الإصابة ب حمى الضنك ، وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض، إلى انخفاض حاد في عدد الصفائح الدموية - وهي حالة تعرف باسم نقص الصفيحات - والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات النزيف، على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين أطعمة محددة والتأثير الفوري لزيادة مستويات الصفائح الدموية، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن بعناية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة العامة والتعافي أثناء وبعد الإصابة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

النصائح الغذائية لتحسين الصفائح الدموية في حمى الضنك

1. شرب الماء والسوائل

الترطيب الكافي أمر بالغ الأهمية، يمكن أن تؤدي الحمى والتعرق والقيء المحتمل أثناء حمى الضنك إلى الجفاف، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط على الجسم. يعد استهلاك كميات كبيرة من السوائل أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتعزيز الوظيفة المثالية للأعضاء، وتسهيل التخلص من السموم، يوصى بشكل خاص بالمياه والمرق، لأنها توفرالترطيب جنبًا إلى جنب مع الإليكترونيات، مما يساعد على تخفيف الأعراض والمساعدة في عملية الشفاء.

2. الأطعمة الغنية بالمغذيات

اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومن خلال القيام بذلك، فإنك تعزز جهاز المناعة لديك وتزود جسمك بالعناصر الأساسية اللازمة للتعافي، يمكن لمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، وخاصة تلك الغنية بفيتامين C (مثل الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو) وفيتامين K (مثل الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت)، أن تعزز الشفاء وتدعم وظيفة الصفائح الدموية بشكل غير مباشر.

3. مصادر البروتين

يعد دمج مصادر البروتين الخالية من الدهون أمرًا بالغ الأهمية لإصلاح الأنسجة والشفاء العام، تعتبر الدواجن والأسماك والبيض والبقوليات خيارات ممتازة، توفر هذه الأطعمة الغنية بالبروتين الأحماض الأمينية التي تساهم في إصلاح الخلايا، ووظيفة المناعة، وإنتاج خلايا الدم، وكلها حيوية أثناء التعافي.

4. أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والسردين) وبذور الكتان، توفر خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد الجسم في التعافي، من خلال تخفيف الالتهاب، قد تسهل هذه الأطعمة عملية الشفاء وتساهم في تحسين الصحة العامة.

5. الأطعمة الغنية بالحديد

تلعب الأطعمة الغنية بالحديد دورًا في الحفاظ على مستويات الطاقة، والتي تعتبر ضرورية عند مكافحة المرض، اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والفاصوليا والعدس والسبانخ هي مصادر جيدة للحديد، إن تناول كمية كافية من الحديد يدعم نقل الأكسجين داخل الجسم والحيوية العامة.

6. تجنب الأطعمة المصنعة

يعد تقليل استهلاكك للأطعمة المصنعة والوجبات السريعة أمرًا ضروريًا، عادة ما تكون هذه العناصر خالية من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للشفاء ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الالتهاب، قم بإعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة غير المصنعة لتزويد جسمك بالأدوات اللازمة للتعافي.

7. البابايا

تبرز البابايا كإضافة مفيدة لنظامك الغذائي. فهو غني بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز جهاز المناعة وتساعد في التئام الجروح. بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى الألياف في البابايا يدعم صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على منع الإمساك وضمان حركات الأمعاء المنتظمة. علاوة على ذلك، تقدم البابايا مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ والفولات والبوتاسيوم، والتي تساهم بشكل جماعي في الصحة العامة والتعافي.