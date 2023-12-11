تحذيرات من تفشى الأمراض المنقولة من بعوضة النمر الآسيوى بسبب تغير المناخ

كتبت أمل علام

يخشى خبراء الصحة من تفشى الأمراض الاستوائية، بما في ذلك حمى الضنك التي ينقلها بعوض النمر الآسيوي، في المملكة المتحدة بحلول أربعينيات القرن الحالي بسبب تغير المناخ، ويقول الخبراء إن الظروف الأكثر دفئًا سمحت للأنواع بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.

وقال خبراء صحة حكوميون إن الظروف الأكثر دفئا سمحت لهذا النوع من البعوض بالانتشار في معظم أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة، والسفر جنبا إلى جنب مع البشر ومن خلال نقل البضائع، وتشتهر الحشرة اللاسعة بجسمها المخطط وقدرتها على نشر حمى الضنك وفيروس زيكا والشيكونجونيا، وهي أمراض ترتبط عادة بالمناطق الاستوائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن البعوض قد ينتقل للعيش في المناطق الحضرية بدلاً من الأراضي الرطبة ويتغذىون خلال النهار، مما يعرض الناس بشكل أكبر لخطر التعرض للعض.

وفي تقرير عن الآثار الصحية لتغير المناخ، حذرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من إمكانية انتقال حمى الضنك في لندن بحلول عام 2060، بينما يمكن أن ينتشر البعوض نفسه على نطاق واسع في جميع أنحاء إنجلترا في أربعينيات القرن الحالي.

وقال المسؤولون أيضًا، إن الأمراض المعدية الأخرى التي تنتشر عن طريق الطعام أو الماء يمكن أن تصبح أكثر انتشارًا مع تزايد خطر انتشار المزيد من الأوبئة، كما أن الخطر الناجم عن الحرارة الشديدة سوف يتفاقم وكذلك الفيضانات، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العقلية للناس، بصرف النظر عن الآثار الجسدية للغرق أو الإصابة.

وقالت البروفيسورة دام جيني هاريس الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA، "الأمراض التي اعتدنا عليها منذ سنوات عديدة كانت تسمى الأمراض الاستوائية، ستصبح بعد ذلك أمراضًا محلية وطنية"، وفي صيف عام 2022، وصلت درجات الحرارة في المملكة المتحدة إلى أكثر من 40 درجة مئوية لأول مرة على الإطلاق، مؤكدة، إنه تم تسجيل ما يقرب من 3000 حالة وفاة إضافية خلال فترة الحر الممتدة، بينما شهدت العديد من البلدان الأخرى نوبات من الحرارة الشديدة وطويلة الأمد في الأشهر الأخيرة.

وقالت، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات المرتبطة بالصحة في المملكة المتحدة بأكثر من 100% في ثلاثينيات القرن الحالي، وأكثر من 500% في خمسينيات القرن الحادي والعشرين، وأكثر من 1000% بحلول عام 2070."

وأضافت إنه من المرجح أيضًا أن تصبح أسعار المواد الغذائية أكثر تقلبًا لأن معظم ما تستورده المملكة المتحدة يأتي من مناطق حساسة لتأثيرات المناخ مثل الجفاف، ومن المتوقع أيضًا أن تحدث حرائق الغابات التي تنتج دخانًا سامًا بشكل متكرر خلال فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافًا، موضحة ، إن كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا هم الأكثر عرضة لهذه التهديدات.

لقد ارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل بمقدار 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، كما أن كمية الكربون في الغلاف الجوي تعني أن المزيد من الاحترار موجود بالفعل حتى لو بدأت الانبعاثات في الانخفاض بين عشية وضحاها.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA إن هذا يعني إن التكيف ضروري إلى جانب خفض الانبعاثات وإجراء تحسينات على الإسكان والدفاعات من الفيضانات والتحذيرات من درجات الحرارة القصوى سيساعد في التخفيف من بعض هذه المخاطر المتزايدة.

وقال جوليون ميدلوك، عالم الحشرات في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA، إن المراقبة على الحدود يمكن أن تساعد في إبطاء انتشار البعوض، وأنه في المنزل يمكن للناس إبعادهم عن طريق تغطية أي مياه راكدة أو حاويات فارغة حيث تضع الحشرات بيضها فيها.

وقالت جيني: "يعد تغير المناخ تهديدًا مهمًا يقوض الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من خلال زيادة عبء الوفيات الناجمة عن درجات الحرارة القصوى وتأثيرات الطقس، ولكن من خلال تعزيز انتشار الأمراض المعدية وتفاقم هشاشة النظم العالمية" التي تعتمد عليها صحتنا، مما يزيد من تعرض السكان للأزمات الجيوسياسية وأزمات الطاقة وتكاليف المعيشة القائمة.