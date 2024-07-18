علاج الثعلبة بنصائح بسيطة وسهلة

كتبت فاطمة ياسر

الثعلبة مصطلح طبى لأنواع مختلفة من تساقط الشعر، تتراوح من حالات المناعة الذاتية مثل الثعلبة البقعية، حيث يتساقط الشعر فى بقع بسبب هجمات الجهاز المناعى، إلى الثعلبة الندبية، حيث تتلف بصيلات الشعر بشكل دائم بسبب الالتهاب.

ويمكن أن يكون سببه عوامل متعددة، مثل العوامل الوراثية، والتغيرات الهرمونية، ونقص التغذية، والإجهاد، أو بعض العلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي، في حين أن الثعلبة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، فإن تساقط الشعر نفسه يمكن أن يكون مشكلة مؤقتة أو دائمة، تؤثر على الأشخاص بشكل مختلف بناءً على الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ووفقا لموقع healthshots، سنتعرف على أفضل الحيل التى توضح حقيقة الإصابة، وأيضا طرق العلاج الخاصة بالثعلبة.

ما أسباب الثعلبة؟

الثعلبة هي تساقط الشعر، والذي يحدث في المقام الأول بسبب عوامل المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى الصلع أو ترقق الشعر.

فالثعلبة البقعية، التي تتميز ببقع صلعاء متفرقة على فروة الرأس أو مناطق أخرى من الجسم مثل الحاجبين والرموش، هي النوع الأكثر شيوعًا وغالبًا ما يكون لها ارتباط وراثي، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون الثعلبة وراثية ومرتبطة بالتغيرات الهرمونية والإجهاد واضطرابات المناعة الذاتية مثل مشاكل الغدة الدرقية، بالإضافة إلى الحالات الطبية مثل علاجات السرطان والالتهابات الفطرية في فروة الرأس، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر.

أنواع الثعلبة

الثعلبة هي حالة تساقط شعر شديدة يمكن رؤيتها على فروة الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تحدث تدريجيًا أو فجأة وقد تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار والجنسين، وفيما يلي عدة أنواع من الثعلبة..

- الثعلبة البقعية

وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ في بقع صغيرة مستديرة على فروة الرأس أو مناطق أخرى من الجسم، ويمكن أن تتطور إلى الثعلبة الشاملة (تساقط الشعر بالكامل في فروة الرأس) أو الثعلبة الشاملة (تساقط شعر الجسم بالكامل).

- الثعلبة الأندروجينية

وهي الشكل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، وتصيب الرجال والنساء على حد سواء، وغالبًا ما يشار إليها باسم الصلع الذكوري أو تساقط الشعر الأنثوي، وهي تتأثر بالعوامل الوراثية والهرمونية، ففي الرجال تسبب الثعلبة انحسار خط الشعر وترقق الشعر، بينما تسبب في النساء ترقق الشعر بشكل عام.

- تساقط الشعر الكربي

يحدث هذا النوع من تساقط الشعر عندما يتعرض الجسم لضغط كبير، مثل الجراحة أو الولادة أو الإجهاد الشديد أو المرض، ويتسبب في تحول مفاجئ لبصيلات الشعر من مرحلة النمو (الأناجين) إلى مرحلة الراحة (التيلوجين)، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

- تساقط الشعر في طور النمو

يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ وشديد نتيجة للعلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، وقد تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى توقف إنتاج بصيلات الشعر في فروة الرأس وأجزاء أخرى من الجسم. بعد إيقاف هذه العلاجات، ينمو الشعر عادةً من تلقاء نفسه.

- الثعلبة الندبية: تُعرف أيضًا باسم الثعلبة الندبية، وتتضمن التهابًا يدمر بصيلات الشعر ويحل محلها نسيج ندبي. تساقط الشعر دائم ويمكن أن يحدث تدريجيًا أو بسرعة، اعتمادًا على الحالة الأساسية التي تسبب الالتهاب.

علاج الثعلبة

لا يوجد علاج لمرض الثعلبة حاليًا، لكن هناك بعض أشكال العلاج التي تهدف إلى التحكم في الأعراض وتعزيز نمو الشعر.

- عقار مضاد للالتهابات يقمع الاستجابات المناعية، ويمكن إعطاؤه عن طريق الحقن الموضعي أو تطبيق المراهم الموضعية أو عن طريق الفم.

- العلاج الضوئي، يستخدم الضوء لتحفيز بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى إعادة نمو الشعر.

- العلاج المناعي الموضعي، يتضمن تطبيق مواد كيميائية على فروة الرأس لإثارة رد فعل تحسسي وتحفيز إعادة نمو الشعر.

- البلازما الغنية بالصفائح الدموية يتضمن هذا العلاج حقن بلازما المريض نفسه في فروة الرأس لتشجيع نشاط بصيلات الشعر.

النظام الغذائي لمرض الثعلبة

وفقًا لدراسة نشرتها Cureus، فإن تناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر يمكن أن يساعد في علاج الثعلبة. قم بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي:

- فيتامين أ.. زيت السمك، الكبد، الأسماك الزيتية (الرنجة، السردين، السلمون، البيض، الدجاج، الجزر، المانجو، المشمش، البروكلي، الزبادي كامل الدسم، والحليب.

- فيتامين د.. زيت كبد سمك، الكبد، الأسماك الدهنية، الحليب كامل الدسم، والزبادي.

- الزنك.. المحار، لحم البقر، لحم الخنزير، الدجاج، الزبادي كامل الدسم، اللوز، الأسماك

ملاحظة.. تجنب الإفراط في تناول الحبوب، لأنها قد تمنع امتصاص بعض الزنك.