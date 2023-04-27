طرق علاج الثعلبة الأندروجينية "الصلع الوراثى"

كتب – حسام الشقويرى

يشار عادة إلى الصلع الوراثى إلى أنه أحد أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا، والحالة مسئولة عن 95% من تساقط الشعر لدى الرجال، وفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية، وعادة ما تعانى النساء أيضًا من الثعلبة الذكورية، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

ويرجع هذا النوع من تساقط الشعر إلى حد كبير إلى العوامل الوراثية، وهو أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، وإذا كان لديك اختلاف فى جين معين فإن بصيلات شعرك حساسة لتأثيرات ديهدروتستوستيرون(DHT) ، وهو أحد مشتقات هرمون التستوستيرون، ونتيجة لذلك تبدأ بصيلات الشعر فى الانكماش، أو تصغير حجمها، ما يؤدى إلى ترققها، كما توضح شوشانا مارمون، حاصلة على درجة الدكتوراه، وزميلة فى الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية وأستاذ مساعد ومدير الأبحاث السريرية فى قسم الأمراض الجلدية فى نيو. كلية يورك الطبية فى مدينة نيويورك، وتضيف أن دور الأندروجين في تساقط الشعر عند النساء أقل شهرة.

ولسوء الحظ لا يعرف العلماء والأطباء مقدار الشعر الذي سيفقده الفرد المصاب بالثعلبة الذكرية، لذلك إذا كنت تواجه هذه الحالة، فمن الصعب معرفة مصير شعرك، وبغض النظر، لكل من الرجال والنساء، قد يكون من الصعب تحمل تساقط الشعر نفسياً، وأظهرت الأبحاث أن الثعلبة الوراثية مرتبطة بالاكتئاب والقلق لدى النساء، ووفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية قد يكون الرجال أيضًا غير راضين للغاية عن تساقط شعرهم وأقل تقبلاً للتغييرات مما قد يفترضه الناس.

وهناك عدد من العلاجات المختلفة التى يمكن أن تساعد فى تحفيز نمو الشعر، على الرغم من أن بعض الأساليب قد تكون أكثر فاعلية بالنسبة لك من غيرها.

العلاجات الموضعية

يقول الدكتور مارمون: "قد تختلف العلاجات تبعًا لشدة تساقط الشعر، ويعتبر المينوكسيديل الموضعي أحد علاجات الخط الأول للثعلبة الأندروجينية، خاصة أثناء تساقط الشعر المبكر، والذي يعرف باسم العلامة التجارية روجين" .

ويعمل المينوكسيديل عن طريق تحفيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر الجديد، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، وسيتعين عليك استخدامه باستمرار لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر قبل رؤية الفوائد، حتى عندما ينمو شعرك مرة أخرى، لا يزال يتعين عليك استخدام المينوكسيديل يوميًا حسب التوجيهات، وإلا سيبدأ في الترقق مرة أخرى.

العلاج بالليزر

يعد العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) نوعًا من العلاج بالليزر الذي يحفز بصيلات الشعر ويطيل مرحلة نموها، ما يؤدي إلى شعر أكثر كثافة ونموًا أكبر للشعر وتغطية أكبر لفروة الرأس، وفقًا لمراجعة واحدة، ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع العلاج الوهمى، فإن LLLT هو نهج آمن وفعال لتساقط الشعر للرجال والنساء ، عند القيام به لأكثر من 16 أسبوعًا.

زراعة الشعر الجراحية

هناك خيار جراحي لعلاج الصلع الوراثي، ويوضح براوننج: "أثناء عملية زراعة الشعر، يأخذ الجراح الشعر من مؤخرة الرأس وينقله إلى أعلى الرأس".