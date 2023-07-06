كل ما تريد معرفته عن مرض الثعلبة.. الأسباب وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

الثعلبة من الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور فراغات في فروة الرأس، ويشعر الشخص المصاب بهذا المرض بالحرج، وقدم موقع "everdayhealth" أبرز وأهم النقاط الخاصة بهذا المرض. ما هو مرض الثعلبة؟ يعد مرض الثعلبة من الأمراض الجلدية، التي يصاب بها النساء والرجال وأيضا الأطفال، وتتسبب في تساقط الشعر في الرأس واللحية. ما هي أسباب الإصابة بمرض الثعلبة؟ هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الثعلبة ومنها:

- الضغط النفسي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالثعلبة.

-أوضحت الدراسات الطبية، أن العوامل الوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالثعلبة.

-وأشارت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة. هل مرض الثعلبة من الأمراض المعدية؟ في بداية يجب أن يعرف الجميع أن مرض الثعلبة لا يعد من الأمراض المعدية علي الإطلاق. ما هي طرق علاج مرض الثعلبة؟ هناك العديد من النصائح التي تقدم لعلاج مرض الثعلبة، ومنها:

-تقليل التعرض للإصابة بالتوتر والقلق لأنها من الأمور المسببة للإصابة بالمرض.

-عند ضرورة التعرض لأشعة الشمس، عليك وضع الكريمات الواقية، لأن تعرض مرضي الثعلبة لأشعة الشمس قد يتسبب في التعرض للمزيد من الأعراض.

-الاهتمام وعلاج المشاكل الصحية المتربة علي الإصابة كضعف الجهاز المناعي.