اليوم السابع
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الشباب والرياضة تعلن بدء أعمال تطوير وإنشاء 1056 مركز شباب ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

الخميس، 18 يوليو 2024 02:15 م
الشباب والرياضة تعلن بدء أعمال تطوير وإنشاء 1056 مركز شباب ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مراكز الشباب
كتبت ياسمين يحيى

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بدأت وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير الشامل والإنشاء الجديد لعدد 1056 مركز شباب موزعة على جميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروعات الشبابية والرياضية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبفضل توجيهات القيادة السياسية حقتت طفرة غير مسبوقة فى مختلف مسارات التنمية الشاملة فى مصر ، مشيراً أن المبادرة استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى التطوير الشامل والمتكامل للبنية الشبابية والرياضية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على جميع المختصين بتنفيذ مراحل المبادرة بضرورة استمرار الالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية عالية المستوى ووفق جدول زمني يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى توقيتات محددة وذلك فى ضوء انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى تضمنت الانتهاء من إنشاء جديد وتطوير شامل لعدد 1039 مركز شباب.







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