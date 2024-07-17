مدير الشباب والرياضة بدمياط: نسعى نحو تمكين المرأة والشباب

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور وليد الشاذلي مدير الشباب والرياضة بدمياط اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب علي مستوى إدارات شباب دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ.

استمع مدير المديرية خلال اللقاء لمطالب واقتراحات رؤساء مجالس الإدارة لحسن سير العمل بمراكز الشباب، وتنفيذ خطة العمل والبرامج والأنشطة المعتمدة بما يخدم النشء والشباب اتساقا لأهداف وزارة الشباب والرياضة وتطبيقا لرؤية مصر 20230 .

وأكد دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية علي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى نحو تمكين المرأة والشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية من خلال برامج وأنشطة وفعاليات ومبادرات من إدارات البرلمان والتعليم المدنى والبرامج الشبابية وخدمات الشباب.

وأشار مدير المديرية نحو الدور الهام لمجالس الإدارات في توصيل رسالة وأهداف وزارة الشباب والرياضة، ونوه إلي ضرورة توسيع قاعدة العضوية بمراكز الشباب وخاصة فئة الشباب بما يضمن التمكين للمرأة والشباب، ويعزز من الولاء والانتماء للوطن.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.



