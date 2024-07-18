وزير الرياضة يكرم فريق عمل الاتصال السياسي بالوزارة تقديرا لجهودهم

كتبت ياسمين يحيى

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم فريق عمل الإدارة العامة للاتصال السياسي برئاسة الدكتور علاء جاب الله والتابعة للإدارة المركزية لاجهزة الوزير بالوزارة وذلك نظرا لتميزهم في الأعمال المسنده اليهم خلال الفترة الماضية والذي لاقي استحسان الجميع من الجهات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع الوزارة خلال الفترات الماضية .

واثني وزير الشباب والرياضة علي منظومة العمل بوزارة الشباب والرياضة بصفة عامة وإدارة الاتصال السياسي بصفة خاصة وذلك لحرصهم علي اداء المهام المكلفين بها كفريق عمل واحد وبروح الفريق المتعاون لتقديم أفضل ما لديهم لينفع به بلده ووزارته.

ونوه وزير الشباب إننا حرصنا خلال الفترات الماضية والحالية علي إعداد وتاهيل الكوادر الشبابية ، موضحاً أننا اصبح لدينا العديد من الكوادر الشبابية المؤهلة بالفعل لتولي المناصب القياديةً داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها .