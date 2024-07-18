البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سبورتى الدولية بقيمة 3.1 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على شركة سبورتي الدولية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 4716 سهم بقيمة 3.1 مليون دولار، وصفقة على شركة ميبكون للمقاولات الكهرميكانيكية والإلكترونية بحجم تداول 32 ألف سهم بقيمة 16 مليون جنيه، وصفقة على الشركة العربية للإنتاج والتعمير (اليكس تايلز) بحجم تداول 901.5 ألف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 48.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 64 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.952 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 205 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 87.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 7.62%، واستحوذت المؤسسات على 23.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 126.7 مليون جنيه، 34.7 مليون جنيه، 42.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 1.8 مليون جنيه، 197.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 28653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 35333 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12381 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6495 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9374 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2776 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 6430 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1730 نقطة.