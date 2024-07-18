البورصة تغرم 15 شركة 125 ألف جنيه لعدم الإعلان عن القوائم المالية الربع سنوية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 5 شركات هي أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لحليج الأقطان، وجولدن بيراميدز بلازا؛ لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت اللجنة، 10 شركات وهى: المصرية للمنتجعات السياحية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وسبيد ميديكال، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، وجينيال تورز، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)؛ لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت لجنة القيد، الشركات مهلة إضافية 15 يوم لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024، والقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.