مشتريات مصرية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 28724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 35406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 12409 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 6493 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 9380 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 2780 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 6445 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (اصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.115 مليون وثيقة بدلًا من 3.11 مليون وثيقة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية المصدرة لعدد 6.25 مليون سهم بقيمة 35 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 70 ألف سهم، والثالثة 4 ملايين سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والمهندس للتأمين، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 256 سهمًا، 15.9 ألف سهم، 104 أسهم، 774 ألف سهم، 22.3 ألف سهم، 2187 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، والعربية للصناعات الهندسية عدد 15 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 120 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 20.4 ألف سهم، 113 سهمًا، 1.1 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-الرواد 300 سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا والبنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد 94.4 مليون سهم، والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها 2% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والمتداولة بالبورصة المصرية بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مرة عليها أكثر من عام، وذلك من السوق المفتوح.