ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.40 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية اليوم مدعمة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 85.40 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.6% إلى 83.33 دولار وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي ،وهبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، وقد يساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.