أسعار النفط اليوم.. خام برنت يسجل 83.62 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 83.62 دولار للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 80.65 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقعاتها بشأن نمو نسبى للطلب العالمي على النفط خلال عامى 2024 و 2025 ، وقالت إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف؛ في حين أن وكالة الطاقة الدولية تبدو أقل تفاؤلا حيث عدلت تقديراتها تنازليا.

وقالت "أوبك" في تقرير صدر مؤخراً إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.85 مليون برميل في عام 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.

ورفعت منظمة أوبك أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9% من 2.8%، وقالت إن هناك احتمالا بزيادة هذه النسبة مشيرة إلى الزخم الذي وقع هذا العام خارج الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.