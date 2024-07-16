استقرار أسعار النفط فى بداية تعاملات اليوم

كتبت -مروة الغول

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم بعد يومين من التراجع في ظل اتجاه الأنظار نحو توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة وسعر الدولار.

وذكرت وكالة بلومبرج، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 85 دولارا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 0.6% خلال جلستي التداول الماضيتين، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنحو 82 دولارًا للبرميل.

ويأتي ذلك في حين استمر صعود العملة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي.

ومن ناحيته قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعطي صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الثقة في أن التضخم أصبح تحت السيطرة وهو ما يفتح الباب أمام خفض سعر الفائدة الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 56ر84 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 58ر81 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل وفقا لوكالة الأنباء العمانية.