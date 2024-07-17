وزارة العمل: تدريبات مهنية فى مجالات الفوتوشوب والمالتى ميديا بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

تابعت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي المجانى فى مجال الفوتوشوب و( المالتى ميديا ) لعدد 12 متدرب ومتدربة من الشباب ذوي الهمم ، استمراراً فى تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية العمل وأحد مراكز التدريب، والذي يهدف إلى التدريب على كافة المهن المستحدثة والتي تتناسب مع طبيعة سوق العمل، وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري ، وذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، لتدريب الشباب على المهن المستحدثة ووظائف المستقبل ، وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية ، والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتي فى ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية.

وأضاف وكيل المديرية أن البرنامج التدريبى بلغ عدد ساعاته 12 ساعة تدريبية على مدار يومين أسبوعياً ، وساعتين فى اليوم للصم والبكم على مهنة الفوتوشوب ، والتي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة لإعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل ، وأفاد المتدربين أن الدورات التدريبية قد ساهمت فى تطوير مهاراتهم فى هذا المجال ، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على اهتمامهم بذوي الهمم و بملف التدريب المهني ، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية و القديس مرقس ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع.