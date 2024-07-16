محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" من مركز التنمية الشبابية، بمدينة دسوق، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق ، وعدد من القيادات التنفيذية، والتى أطلقها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، بمحافظات مصر.

كما شهد محافظ كفرالشيخ، تدريبات اكاديمية كرة القدم بالملعب القانونى وألعاب القوى لفرق النشء، وانتقل إلى ملعب كرة السرعة لمشاهدة التدريبات الحماسية ومبارة التنس الأرضي للفتيات وبعدها توجه إلى ملعبى كرة السلة كبار وبراعم، كما شهد عروض الكاراتيه وفريق تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، عروض الجوالة والجوالات فى بداية زيارته لمركز التنمية الشبابية بدسوق والمعسكر الكشفي وتدريب الإسعافات الأولية لأندية التطوع، كما استعرض مسابقات النشء لإكتشاف المواهب الصغيرة و لقاء ريحانة، ثم توجه إلى معرض الفنون التراثية لأعمال الكليم اليدوى و المشغولات التراثية ومعرض الفنون التشكيلية على سور الملعب القانوني.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، قاعة التدريب والمسرح بالمركز لمشاهدة العرض التجريبي لمسرحية "اصحى يا نايم" للنشء وحضر الجميع دورى المعلومات الثقافي بقاعة مكتبة مركز التنمية الشبابية، كما شاهد عرض الكورال والموسيقى الملحقة بقاعة كبار الزوار.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مبادرة "صيف شبابنا " هدفه شغل أوقات فراغ الشباب والفتيات من خلال ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وتتضمن المبادرة، مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.



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