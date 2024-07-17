كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى بلطيم التخصصي، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية اليومية التي يجريها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز بلطيم، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل وتلقي طلبات المواطنين المختلفة، مكلفاً بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور الوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن الطاقة الاستيعابية للمستشفى، والأقسام الأساسية، والأقسام المستحدثة، والقوى البشرية بها، "أطباء، أسنان، علاج طبيعي، صيادلة، تمريض، إداري"، فضلًا عن أعداد المترددين بالعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعيادات.

‏وتفقد محافظ كفر الشيخ، قسم الاستقبال والطوارئ، وغرفة الفرز، وغرفة الانعاش، والعناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، وحضانات الأطفال بسعة 21 حضاناً، وقسم الغسيل الكلوي، بإجمالي 50 مريضا يوميًا، حيث تضم المستشفى 34 ماكينات غسيل كلوي، و108 أسرة، و18 سرير رعاية مركزة، و5 أسرة رعاية متوسطة، و5 غرف كبرى، وغرفة طوارئ للعمليات، و17 عيادة خارجية، و25 سرير استقبال وطوارئ، واستمع محافظ كفرالشيخ للمرضى للاطمئنان علي مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الخدمة الطبية التي تقدمها مستشفى بلطيم التخصصي تأتي فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح خدمة طبية متميزة، موجهاً وكيل وزارة الصحة؛ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً بحسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المرضى بمستشفى بلطيم



جانب من زيارة محافظ كفر الشيخ للمرضى (2)