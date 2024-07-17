محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المصانع بمنطقة بلطيم

‏كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، شركة مطاحن الشريف، ببلطيم التي تنتج احتياجات المخابز من الدقيق التمويني "الحامول- بلطيم- بيلا" بقدرة 460 طن دقيق/ يوم، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وإمام السبيعي مدير منطقة بلطيم الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظة كفر الشيخ إلى شرح مفصل من مدير الإنتاج، حول طبيعة عمل المطحن وقوة الإنتاج، وفرص العمل التي يوفرها، وشملت جولته تفقد صالة السلندرات، وخطوط الإنتاج والتعبئة، ومخزن الدقيق، حيث يتكون المطحن من خطين إنتاج، الخط الأول بطاقة 280 طن، والخط الثاني بطاقة 180 طنا، والذي ينتج 260 طن دقيق يومياً، لتغطي احتياجات 3 مراكز من الدقيق المدعم إستخراج 87.5% اللازمة لتشغيل مخابز مراكز "بلطيم، والحامول، بيلا" بـ260 مخبز تقريبًا.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مصنع سبأ للأدوية والصناعات والكيماوية، بمدينة بلطيم، علي مساحة 42 ألف م، بقوة إنتاج تترواح بين من 3000 إلي 4000 علبة أدوية في الساعة، وتفقد إدارة الإنتاج قسم المواد الصلبة، والمخازن الخامات والمنتج التام.

أكد محافظ كفر الشيخ على تعزيز الإنتاج وتطوير المصانع لتوفير فرص العمل بالمناطق الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن المناطق الصناعية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن المحافظة تتمتع بموقع متميز وإمكانيات هائلة لتصبح وجهة صناعية إنتاجية متميزة، ونحن نعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتحقيق جودة الحياة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.



جانب من زيارة محافظ كفر الشيخ للمصانع



محافظ كفر الشيخ يتفقد المصانع