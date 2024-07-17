ما فيش أنظف من كده.. شاهد عمدة باريس تسبح فى نهر السين للرد على شائعة تلوث المياه

كتب أحمد حربى

سبحت عمدة بلدية باريس آن هيدالجو، اليوم الأربعاء، في نهر السين، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية اعتباراً من 26 يوليو الحالي.

وسبحت عمدة باريس 65 عاماً وغمرت وجهها وبدأت في الزحف الأمامي لمسافة 100 متر ذهاباً وإياباً، مرتدية نظارات واقية وبدلة مبللة، للتأكيد على أن مياه النهر أصبحت الآن نظيفة وغير ملوثة لاستضافة منافسات السباحة في الهواء الطلق.

وانضم إلى العمدة مسؤولون محليون كبار على رأسهم توني استانجيه، الفائز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في التجديف والذي يرأس حالياً اللجنة المنظمة لألعاب باريس، وذلك بعدما سبقتهم إلى ذلك السبت وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية أميلي أوديا كاستيرا.

وقال استانجيه رئيس اللجنة المنظمة لألعاب باريس: اليوم هو تأكيد على أننا وصلنا بالضبط إلى المكان الذي أردنا أن نكون فيه. نحن الآن على استعداد لتنظيم الألعاب في نهر السين.

ويحتضن الممرّ المائي الشهير حفل الافتتاح في 26 يوليو الجاري، وذلك في سابقة لأنها المرة الأولى التي تفتتح فيها الألعاب الصيفية خارج الملعب الرئيس.

كما سيستضيف السين سباقات السباحة في المياه المفتوحة وجزءا من سباق الترياثلون.

ويترقب العديد من الجماهير فى مختلف أنحاء العالم، انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى نسختها الثالثة والثلاثين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "باريس 2024" في فرنسا، خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يتنافس حوالي 10500 رياضي في أولمبياد باريس وسيمثلون 206 لجنة أولمبية وطنية.

أقيمت دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة عام 1896 في أثينا، اليونان، وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية عادة كل أربع سنوات في يوليو أو أغسطس.