علماء روس يبتكرون غرسات فريدة بديلة لأنسجة العظام

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ابتكر علماء جامعة الدون للعلوم التقنية فى روسيا غرسات بديلة لأنسجة العظام، من بوليميرات لها خصائص مشابهة لأنسجة العظام البشرية، يمكنها استيعاب الأحمال الفسيولوجية.

وأشار العلماء - وفقا لما ذكره موقع (روسيا اليوم) الإخبارى، اليوم الأربعاء، إلى أن الحديث يدور عن سقالات، التى هى مصفوفات مسامية ثلاثية الأبعاد توفر هيكلا ميكانيكيا للخلايا.

وأضافوا أن "علاج عيوب الأنسجة الصلبة ذات المقاس الحرج يمثل مشكلة في الممارسة العملية؛ وللتغلب على عيوب العلاجات القياسية باستخدام العظام المتبرع بها، مثل محدودية التوافر، واحتمال انتقال المرض ورفضه، يجرى ابتكار مواد وتقنيات اصطناعية بما فيها استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D.

ووفقا للعلماء فإن "السقالات عبارة عن هياكل مسامية أو ليفية ثلاثية الأبعاد مصممة لتكون بمثابة دعم ميكانيكى لنمو الخلايا وتجديد الأنسجة.

ومن الناحية المثالية، ينبغى أن يكون لها خصائص محددة تعزز تطور الأنسجة العظمية الوظيفية وبمرور الوقت، تمتص ويستعيد المريض الأنسجة العظمية، موضحين أن "هذه الغرسات تسمح باستبدال جزء العظم التالف مع الحفاظ على المؤشرات الهندسية الدقيقة لمادة عظم المريض".