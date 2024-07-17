جى دى فانس .. وصف ترامب بالأحمق وأصبح مرشحه لنائب الرئيس.. الحكاية خارج الحدود

كتب: عبد الوهاب الجندى

جى دى فانس .. في جولة إخبارية جديدة من خارج الحدود، نقلت الزميلة هناء أبو العز، خبر أثار الجدل في الوسط الأمريكى، بعد أن أعلن دونالد ترامب، تعيين جى دى فانس ، سيناتور ولاية اوهايو، نائبًا له حال وصوله إلى البيت الأبيض وفوزه بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة.

وتحدثت الزميلة عن قصة جى دى فانس ، الذى كان قبل ثمان سنوات، وفي الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 2016، واحدً من أشد منتقدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث وصفه علنا بأنه "أحمق" وقال إنه "يستحق الشجب".ن وانه خطير وغير مناسب لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مرة من المرات شبه بالزعيم النازى أدولف هتلر.



لكن في 2021 التقى جى دى فانس بترامب، ثم غير رأيه تماما وبدأ يعدد إنجازات ترامب كرئيس، وتحول، جيمس ديفيد فانس، من شخص كان يصف نفسه بأنه " لم ولن يؤيد ترامب أبدا" إلى أقوى حليف لترامب فى الكابيتول، ودافع عن سياساته وسلوكه عد انتخابه فى مجلس الشيوخ.



وفى أول ظهور لترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال ، أعلن ترشيحه سيناتور ولاية أوهايو جى دى فانس لمنصب نائب الرئيس.

وأثار الخبر الكثير من الجدل بين الديمقراطين وبعض من الجمهورين، الذين شككوا فيما يحرك جى دى فانس الراجل الذى كتب المذكرات الاكثير مبيعا "مرثية هيلبيلي" الانتهازية ولا التوجه الفكرى، لكن ترامب وكثيرين من مستشاريه، يروا ان تحول فانس صادق جدا ، وان معتقداته السياسية التي تمتزج بين الانعزالية والشعبوية الاقتصادية تتوافق مع معتقدات ترامب، كما أن معارضة فانس المعلنة للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حربها مع روسيا ، كانت على هوى المحافظين من حلفاء ترامب، حتى في الوقت الذي أزعجت فيه بعض زملائه في مجلس الشيوخ.

من هو جى دى فانس؟

وجيه دى فانس، عمره 39 سنة، ولد في أسرة فقيرة في جنوب ولاية اوهايو، وكانت طفولته قاسية جدا ومضطربة، فوالده هجر أسرته وهو طفل صغير ،ووالدلته كانت مدمنة للمخدرات، وتربى مع جدته ديمقراطية "متشددة" وكان لديها 19 مسدساً، وهو ما حكاه في كتابه (مرثية هيلبيلي)، العمل الذي تحول إلى فيلم على منصة Netflix، يحكي فيه عن نشأته في ظروف فقيرة، وأنه كان محاطاً بالعنف والإدمان، كما انضم في وقت ما إلى قوات المارينز وخدم في العراق، وحصل بعد كده على درجة جامعية من جامعة أوهايو وكلية القانون بجامعة يال، ثم عمل كرأسمالي مغامر في سان فرانسيسكو.

واختيار جى دى فانس كنائب للرئيس، يعكس اعتقاد ترامب بأن فانس وهو خطيب مفوّه لديه أجندة شعبوية - موجهة للناخبين من الطبقة العاملة ، ويتمتع بشعبية كبيرة ورسالته مناسبة تماماً للولايات اللي تضم أعداداً كبيرة من السكان البيض من الطبقة العاملة والتي عانت من تراجع الصناعة. في ولايات منطقة حزام الصدأ اللي تضم أوهايو و بنسلفانيا وميشيغان

وفى واحدة من لقاءات الرئيس الامريكي جو بايدن مع الصحفيين وصف جى دى فانس بأنه لا فرق بينه وبين ترامب وأنه نسخة طبق الأصل.

جى دى فانس يدافع عن ترامب



انتقد جى دى فانس ، ترامب، بشدة قبل وبعد فوزه في انتخابات 2016 ضد المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، ووصفه بأنه "أحمق" و"هتلر أمريكا".

ولكن مع استعداد فانس للترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية أوهايو في عام 2022، تحوّل إلى واحد من أكثر المدافعين عن الرئيس السابق، حيث دعم ترامب حتى عندما رفض بعض زملائه في مجلس الشيوخ القيام بذلك.

وقلل جى دى فانس من أهمية هجوم 6 يناير 2021 في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأيد انتقادات ترامب للطريقة التي حاكمت بها وزارة العدل الأمريكية مثيري الشغب في 6 يناير ، متهماً الوزارة بتجاهل حماية الإجراءات القانونية الواجبة.

جى دى فانس وموقفه من إسرائيل



وفي أولى تصريحاته كمرشح دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، حث جى دى فانس إسرائيل على إنهاء حرب غزة "بأسرع ما يمكن".

واتهم السيناتور عن ولاية أوهايو جى دى فانس ، الرئيس جو بايدن بـ"جعل الأمر أصعب وأصعب على إسرائيل لكسب الحرب"، متعهداً بـ"إعادة تنشيط عملية السلام بين إسرائيل والسعودية".

وكرر جى دى فانس موقف ترامب الأولي بشأن الحرب في غزة، مؤكداً أن إسرائيل تحتاج إلى إنهاء الحرب بسرعة بدلاً من أخذ الوقت الذي تراه ضرورياً.

وقال جى دى فانس لمحطة فوكس نيوز، ونقلها الإعلام الإسرائيلي: "أولاً، تريد من إسرائيل أن تنهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن لأنه كلما طالت، كلما أصبح وضعهم أصعب. وثانياً، بعد الحرب، نريد إعادة تنشيط عملية السلام.