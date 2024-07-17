بعد اختيار ترامب لنائبه جى دى فانس.. أوكرانيا والناتو قلقان من دعمه لموقف بوتين

كتبت: هناء أبو العز

أعربت وسائل الإعلام الأوكرانية عن قلق عدد من المسئولين الأوكران وحلف الناتو، إثر اختيار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيناتور ولاية أوهايو جيه دى فانس، نائبًا له حال دخوله البيت الأبيض.

وتوجت الجرائد مقالاتها بعنوان أن فانس مثل ترامب، يعتمد على سياسة أمريكا أولاً، و يميل إلى مشاركة وجهة نظر روسيا بشأن الحرب، ويبدو ذلك من تصريحاته قبل وأثناء حرب أوكرانيا، وقبل أيام من الغزو، وعلى الرغم من وجود عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود، قلل فانس من أهمية الخطر.

ونقلت صحيفة كييف بوست ، إنه وفي يوم الغزو، تحدث فانس عن "مأساة لا يمكن إنكارها"، لكنه دافع عن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن سياسة "عزل" روسيا دفعت بوتين مباشرة إلى أحضان الشيوعيين الصينيين ، وفي الوقت نفسه، يواصل حتى يومنا هذا انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي مارس ضغوطًا على الحلفاء للحصول على مساعدات عسكرية ومالية.

وقال جون كونواي، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من أجل أوكرانيا، في بيان ، بحسب صحيفة كييف بوست ، إن ترشيح فانس "يمثل خيبة أمل كبيرة لجميع الجمهوريين الذين يريدون فوز أوكرانيا، وخسارة روسيا، وهزيمة بوتين".

و تشعر أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة، وكان دونالد ترامب قد وعد بالقدرة على "إنهاء الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة" - دون إعطاء أي تفاصيل حقيقية حول كيفية تحقيق ذلك، ويعتقد أن كييف ستضطر إلى التفاوض مع موسكو من موقف أضعف ، ويشكك ترامب مرارا وتكرارا في المساعدات العسكرية الأمريكية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل عاجل.

ويبدو أن حقيقة أن ترامب قد قدم الآن جيه دي فانس باعتباره "منصب نائب الرئيس" تعزز هذه المخاوف في أوروبا ،لأن السيناتور من ولاية أوهايو، الذي كان ذات يوم منتقدًا حادًا لترامب ، يقف تمامًا خلف شعاره "أمريكا أولاً".

ويتحدث جي دي فانس بصوت عالٍ بشكل خاص ضد المليارات التي تقدمها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا، التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.

كما تحدث مسؤول في الاتحاد الأوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، لصحيفة بوليتيكو عن "كارثة" محتملة لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي ، وبحسب التقرير فإن الرجل البالغ من العمر 39 عاما يعتبر من أقوى المؤيدين للانعزالية في حزبه، وفيما يتعلق بالإنفاق العسكري، فهو يتهم الدول الأوروبية بالاعتماد بشكل كبير على الولايات المتحدة، فبالاشتراك مع جمهوريين آخرين ، عمل على ضمان تجميد حزم المساعدات المهمة لأوكرانيا لفترة طويلة. وقال في ذلك الوقت: "لقد نجحنا في أن نوضح لأوروبا وبقية العالم أن أمريكا لا تستطيع إصدار شيكات على بياض غير محدودة".

ونقلت الصحيفة تصريحات جي دي فانس الذى يعارض فيها المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة لأوكرانيا قائلًا: "ببساطة ليس لدينا القدرة"، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ: على مدى ثلاث سنوات، أخبرنا الأوروبيون أن فلاديمير بوتين يشكل تهديدا وجوديا لأوروبا، ولثلاث سنوات لم يتفاعلوا كما لو كان هذا هو الحال بالفعل.

وفي حديثه في معهد كوينسي في شهر مايو، قال فانس: "أنا معجب بالأوكرانيين الذين يقاتلون روسيا، لكنني لا أعتقد أنه من مصلحة أمريكا تمويل حرب لا تنتهي تقريبًا في أوكرانيا في موسكو".



وفي عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، كان هناك تقارب متجدد مع الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية .

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن التحالف العسكري يستعد بالفعل لهزيمة بايدن ويخطط لتقديم نوع من المساعدة لأوكرانيا "مقاومة لترامب" ، مشيرًا إلى أنه وبدون أموال من الولايات المتحدة، ستظل أوكرانيا ضعيفة بشكل كبير في الحرب.