عمره 39 عاما وتحول من خصم إلى حليف لدونالد.. من هو مرشح ترامب لـنائب الرئيس؟

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ترشيحه لسيناتور ولاية أوهايو جيه دى فانس لمنصب نائب الرئيس، وذلك خلال اليوم الأول لمؤتمر الحزب الجمهورى الذى سيعلن فيه رميه ترشيح ترامب لسباق البيت الأبيض.

وكان فانس من الأسماء المطروحة لاختيارها للترشيح لمنصب نائب الرئيس، ويعد من أصغر من ترشح للمنصب حيث يبلغ من العمر 39 عاما، وفى حال فوز ترامب فى سباق الرئاسة، فإنه سيصبح أصغر من يشغل منصب نائب الرئيس منذ ريتشارد نيكسون الذى شغل هذا المنصب لفترتين متتاليتين، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وتوضح الوكالة أن فانس ولد ونشأ فى ميدلتاون بولاية أوهايو، وانضم إلى قوات المارينز وخدم فى العراق، وحصل لاحقا على درجة جامعية من جامعة أوهايو وكلية القانون بجامعة يال. كما عمل كرأسمالى فى وادى السليكون.

اشتهر فانس فى عام 2016 بمذكراته التي نشرها تحت عنوان " مرثية هيلبيلى"، والتي نُشرت عندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة. وأكتسب سمعة بأنه شخص يمكن أن يساعد فى تفسير الجاذبية التي يتمتع بها ترامب فى أمريكا الوسطى، لاسيما بين الطبقة العاملة والناخبين البيض فى المناطق الريفية الذين ساعدوا ترامب فى الفوز بالرئاسة.

بعد فوز ترامب فى 2016، تحول فانس إلى موطنه فى أوهايو وأسس جمعية خيرية لمناهضة الأفيون، وكان ضيفا فى العديد من الفعاليات بما فى ذلك حفلات العشاء فى يوم ابراهام لينكولن حيث روى قصته الشخصية والصعوبات التي واجهها بسبب إدمان والدته للمخدرات.

علاقته بترامب

تقول وكالة أسوشيتدبرس عن العلاقات الشخصية مهمة للغاية لترامب، وقد نشأت صلة قوية بينه وبين فانس على مدار السنين، ويتحدثون هاتفيا بشكل منتظم.

لكن الأمر لم يكن كذلك من قبل. ففي عام 2016 ، كان فانس من أشد معارضيه فى الحزب الجمهورى وقال إنه لن يؤيد ترامب أبدا، ووصفه بالخطير وغير المناسب للمنصب، بل إنه شبهه بالزعيم النازى أدولف هتلر. لكن مع لقاء فانس بترامب فى 2021، غير رأيه وذكر إنجازاته كرئيس، وقلل كلا الرجلين من انتقادات فانس السابقة. وبعد انتخابه فى مجلس الشيوخ أصبح فانس حليقا قويا لترامب فى الكابيتول، ودافع عن سياساته وسلوكه.



