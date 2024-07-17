أمريكا تتهم إيران بمحاولة اغتيال ترامب.. وطهران: انتقامنا يلتزم بمسار قانونى

كتبت : نهال أبو السعود

كشف مسؤولون أمريكيون أن وكالة المخابرات المركزية كانت تتعقب محاولة إيرانية محتملة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب فى الأسابيع التي سبقت إطلاق النار الأخير نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال مسؤولون إن المعلومات الاستخبارية دفعت جهاز الخدمة السرية إلى تعزيز الأمن للرئيس السابق قبل تجمعه الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت. ومع ذلك، فإن أي إجراءات إضافية تم اتخاذها لم تمنع رجلاً محليًا يبلغ من العمر 20 عامًا من التسلق فوق سطح أحد المستودعات القريبة لإطلاق النار على ترامب، مما أدى إلى إصابة كادت أن تكون قاتلة.

وفقا لمسئول في الأمن القومي، اتصل المجلس بالخدمة السرية للتأكد من أنه يتتبع أحدث التقارير وشاركت الوكالة المعلومات مع رئيس قسم ترامب، وتم إبلاغ حملة الرئيس السابق "بشكل عابر" بارتفاع عام في التهديدات ضد ترامب، لكن لم يتم إبلاغها بأي مخاطر محددة تتعلق بأفراد أو جماعات إيرانية.

المعلومات الاستخبارية التي دفعت إلى إصدار التحذير جديدة، ولكنها متسقة مع معلومات التهديد السابقة ضد المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين من المستوى الأدنى، وقد أتاح موسم الحملات الانتخابية المكثف، مع التجمعات العامة المتكررة بشكل متزايد، المزيد من الفرص لشن هجوم. وقال العديد من مسؤولي الأمن القومي إنه على الرغم من أخذ التهديد على محمل الجد، إلا أنه لا يبدو من المعلومات الاستخبارية أنه تم تطويره بالكامل.

وانتقد أحد المسؤولين الامريكيين الذين اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية بشدة جهاز الخدمة السرية الذي سمح للمسلح في ولاية بنسلفانيا بالاقتراب إلى هذا الحد، قائلا إن معرفة الوكالة بالتهديد الإيراني كان ينبغي أن تدفعها إلى توخي المزيد من الحذر. وقد أمر الرئيس بايدن بالفعل بإجراء مراجعة مستقلة للانهيار الأمني في بتلر، ويخطط الكونجرس لإجراء تحقيقات خاصة به.

توقعت الصحيفة أن التهديد الإيراني ينبع من رغبة طهران في الانتقام من الضربة التي أمر بها ترامب في يناير 2020 والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد الأمن والمخابرات الإيراني المسؤول عن مقتل مئات من القوات الأمريكية في العراق خلال العام الماضي.

ورفضت حملة ترامب مناقشة الأمر. وقالت الحملة في بيان: "نحن لا نعلق على التفاصيل الأمنية لترامب يجب توجيه جميع الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة ".

وشككت إيران في التقارير التي تتحدث عن خطة لقتل ترامب. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان: "هذه الاتهامات لا أساس لها وهي خبيثة من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية لأنه أمر باغتيال الجنرال سليماني. الا ان ايران اختارت المسار القانوني لتقديمه إلى العدالة".

أوضحت إيران رغبتها في الانتقام بطريقة أو بأخرى. ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لضربة سليماني في أوائل يناير 2021، حذر آية الله علي خامنئي، المرشد ا الإيراني، علناً من أن "أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني" سوف "يعاقبون". وقال ترامب، الذي كان على وشك دخول أسابيعه الأخيرة في منصبه، لأصدقائه في فلوريدا في حفل كوكتيل إنه يشعر بالقلق من أن إيران ستحاول اغتياله.